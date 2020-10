Lei è la super presentatrice sportiva, Diletta Leotta, che nelle scorse ore ha pubblicato una immagine davvero particolare e sensuale.

Diletta Leotta è una donna bellissima e molto amata dal pubblico, e tramite il suo profilo social di Instagram è molto amata e seguita.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore.

Diletta Leotta: il vestito blu non nasconde un dettaglio intimo

Lei è una donna bellissima e questa estate è stata al centro del gossip nazionale, per via della fine del suo amore con Daniele Scardina.

La coppia è sempre apparsa molto felice ed affiatata, ma in un momento preciso, si sono lasciati, e Diletta ha trascorso le sue vacanze in compagnia delle amiche in Sardegna.

Anche il giorno del suo compleanno, quando ha fatto una grande festa erano presenti, e forse l’hanno aiutata a superare questo particolare momento.

Diletta Leotta, in questi giorni ha presentato anche il suo primo libro, dove racconta la sua storia e gli inizia della carriera, che come spesso accade, non sono stati semplici.

Lei, donna giovane, è molto attiva sul suo profilo social di Instagram, e non ha problemi ha mostrare anche in anteprima alcuni scatti per campagne pubblicitarie, o la copertina del suo libro.

In queste ultime ore, infatti, si è mostrata sulle stories, mentre indossa un vestito blu molto aderente, che esalta alla perfezione tutte le sue curve, ma che mette allo stesso tempo in mostra, un suo dettaglio intimo del décolleté.

Da quel dettaglio, si immagina che non indossi dell’intimo, o parte di questo, sotto l’aderente vestito.

Il trucco, sul viso è perfetto ed esalta il suo bellissimo volto, che insieme al fisico fanno di Diletta una donna bellissima e super corteggiata dal mondo maschile.

E voi cosa ne pensate di questa immagine che ha pubblicato Diletta sul suo profilo social di Instagram?