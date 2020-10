Elenoire Casalegno ha mostrato un fisico mozzafiato in costume: i follower hanno apprezzato la sua perfezione fisica e le sue curve

La conduttrice televisiva ha sbalordito il web con una serie di post che hanno messo in risalto la sua straordinaria bellezza. Ma non solo. Infatti a 44 anni appare in grandissima forma fisica. Con delle curve che fanno sognare i suoi ammiratori del web e della televisione. Nell’ultimo periodo è molto attiva sul web, con una serie di scatti che hanno messo in evidenza le armi che le permettono di conquistare il pubblico. Non solo bella e con un fisico perfetto, dalla sua parte ci sono anche la simpatia ed un carattere che fa innamorare i fan. Insomma, oggettivamente parliamo di uno dei personaggi che maggiormente riesce ad attirare l’attenzione del pubblico, non solo perché bella ed attraente. Su Instagram i follower impazziscono per lei, la semplicità delle sue azioni, con modi pacati ed eleganti riesce a far perdere la testa a tutti.

Elenoire Casalegno è un personaggio amatissimo dal pubblico del web e della televisione. Le due foto che hanno scatenato il pubblico sono l’una l’opposto dell’altra. La prima (pubblicata sopra) mette in evidenza la perfezione fisica della conduttrice e le curve che fanno sognare. Il secondo scatto invece lo abbiamo pubblicato sotto, la mostra in casa con un vestitino scollato che risalta il suo lato a che scatena i commenti dei follower. Che non si trattengono di fronte alla sua bellezza, e si lasciano andare anche in commenti forti, ma mai volgari, nei suoi confronti. Anche a testimoniare il rispetto e l’ammirazione che i follower hanno nei suoi confronti. Da anni volto noto in televisione, sta adesso conquistando il web con le sue armi migliori. Intanto si avvicina al record di un milione di follower che la seguono: oltre 813 mila quelli di adesso, ma a questi ritmi toccherà presto l’ambito traguardo anche sul web.