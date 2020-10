Belen Rodriguez irresistibile: “E’ come avere l’anima divisa in due corpi”

Belen Rodriguez ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto la sua forte sensualità, ma anche quella della sua anima gemella

La showgirl argentina ha un anima gemella che ha voluto dichiarare al pubblico di Instagram. Il suo legame alla sorella Cecilia è forte. Sin dall’arrivo in Italia ha sempre cercato di difenderla dagli attacchi, a volte forti, di essere semplicemente “la sorella di”. Cecilia nella fase iniziale della sua carriera ha dovuto convivere con questa fastidiosa etichetta. Come del resto accade a tutti i familiari del mondo dello spettacolo, o semplicemente quando si tratta di personaggi pubblici, anche lei ha dovuto impiegare un po’ di tempo prima di emergere con la sua personalità. Adesso tutti parlano di Cecilia, e non come la sorella di. Piuttosto si può parlare di compagna di Ignazio Moser. Infatti i due, dopo un estate travagliata hanno ritrovato la serenità per tornare insieme e cancellare le incomprensioni. Cosa che invece non è capitata alla sorella, che ha rotto definitivamente con Stefano De Martino. Belen Rodriguez è un personaggio amatissimo dal pubblico. Ma anche esposta a critiche feroci. Lei va avanti per la sua strada, pur continuando ad essere molto attiva sui social. L’ultima foto è stata un dedica alla sorella. Ed in generale a tutti i rapporti tra fratelli o sorelle. Il suo commento allo scatto è stato: “Avere una sorella è come avere l’anima divisa in due corpi”. Con le due fotografate senza veli ma coperti da un lenzuolo. Il gioco di luci ed il contrasto in bianco e nero ha reso l’atmosfera incandescente. Lo scatto artistico ha messo in ogni caso in evidenza le curve delle sorelle che si sono intraviste nel gioco delle luci. Uno scatto che è piaciuto molto ai follower, che hanno commentato con passione il post delle sorelle. Che ricordiamo, con il marchio Me Fui sono entrate anche nel mondo della moda come imprenditrici.