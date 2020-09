View this post on Instagram

Voglio dedicare questo post e le mie seguenti storie ( nonostante io non sia tanto una che fa queste cose ) per ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno piú bello della nostra vita.. letteralmente é stato tutto perfetto, vedere i sorrisi e le lacrime di tutta la mia famiglia e dei miei amici non ha avuto prezzo… i nostri amici e parenti hanno tutti detto che l atmosfera era talmente piena d amore vero che ha reso tutto magico ✨…. ma senza della vostra compagnia non sarebbe stato lo stesso… GRAZIE❤️ ed un grazie speciale a @farinagiorgi per avermi sopportata tutti questi mesi ed a @enzomiccio per aver fatto altrettanto…. lo stress é stato tanto ma ne é valsa la pena❤️🙏🏽