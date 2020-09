Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente il bravo Alberto Matano, sul suo profilo social di Instagram.

Lui è il noto presentatore del programma giornaliero, La vita in diretta, e tramite il suo profilo social di Instagram, ha fatto una confessione.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato.

Alberto Matano dichiara commosso: “E’ stata la mia prima volta”

Il programma che vede alla conduzione Alberto Matano è iniziato da poco, ma la scorsa stagione non era finita nel migliore dei modi possibile.

Come tutti infatti sappiamo, è terminata con una sorta di lite con la collega Lorella Cuccarini, dove nessuno si aspettava ci fossero questo tipo di problemi tra i due.

Alberto Matano, non ha mai risposto in modo diretto a Lorella Cuccarini, e lei non ha mai indicato il suo nome nella lettera, quindi un qualcosa di davvero complicato, che però non ha gettato luci su Alberto che ha iniziato da circa un mese la nuova edizione di La vita in diretta.

Tramite il suo profilo social di Instagram, in queste ultime ore, ha pubblicato sul suo profilo social un qualcosa di davvero molto particolare.

Ha infatti dichiarato che per lui si trattava della sua prima volta, e che era davvero molto emozionato.

Stiamo parlando, come possiamo vedere dalla fotografia, dell’incontro con il Papa, avvenuto oggi.

La fotografia non è perfettamente a fuoco, come lui stesso commenta, ma l’importante è il ricordo che avrà di questa importantissima giornata dove ha parlato davanti al Papa.

A breve, poi, arriverà sicuramente la fotografia ufficiale dell’evento che si è svolto oggi, e siamo sicuri che Alberto avrà una copia.

E voi avete mai avuto il piacere di incontrate il Papa, magari nell’udienza che tiene una volta a settimana oppure no?