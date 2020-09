Sabrina Salerno sorridente e scollata, i fan: “Vorrei essere quella cintura”

Sabrina Salerno ha esaltato i follower di Instagram con una foto dalla sua auto che ha mostrato una scollatura abbondante

Sempre al centro dell’attenzione, per migliaia di follower è stata lei la vera protagonista dell’estate appena trascorsa. Un idolo per tantissimi uomini che hanno visto in lei un icona sexy, che con il passare degli anni mantiene il suo fascino. Decine i suoi post che hanno attirato l’attenzione degli ammiratori. Che hanno risposto sempre presente agli appelli della cantante di “Boys” con like e commenti scatenati sulla sua pagina Instagram. La sua fama è forte non solo in Italia ma anche all’estero. Tanto che una squadra di calcio di Siviglia in Spagna ha deciso di fondare un club con il suo nome. Una soddisfazione per lei che ha voluto ringraziare il gruppo di ragazzi che parteciperà al prossimo campionato di calcio a 7. Nel nostro paese la cantante sta riscuotendo un successo importante grazie ad Instagram. Dove sta ottenendo numeri importanti di consensi sotto i post che pubblica. Nell’ultimo postato in ordine di tempo ha smesso di apparire in bikini, con l’estate che ormai con suo grande dispiacere è stata salutata. In macchina Sabrina Salerno ha voluto condividere una delle sue frasi che tanto piacciono ai suoi ammiratori. Messaggi che sembrano scritti a caso, ma che invece hanno per lei sempre un significato profondo. “La prima cosa nella vita è saper cogliere un’occasione. La seconda capire quando lasciarla perdere… let it be…”. I suoi follower oltre alla frase hanno ammirato la scollatura che è emersa dalla foto. Con l’ironia di tanti follower che ha preso il sopravvento. Un commento in particolare ha suscitato il sorriso del web, magari anche della diretta interessata. “Vorrei essere quella cintura di sicurezza” ha scritto. Riferendosi alla protezione della macchina che sfiora la sua scollatura. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha ottenuto un numero importante di like e di commenti.