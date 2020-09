Rita Rusic esalta il web con un selfie swu Instagram in intimo che mostra le sue curve. Follower pazzi di lei e della sua forte sensualità

Attivissima sui social, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori sta vivendo una seconda giovinezza. A sessant’anni infatti è da considerarsi una donna bellissima, attraente e seducente. Con delle curve che fanno sognare i suoi ammiratori. Che sul web stanno crescendo rapidamente. L’ex modella di origini croate è stata sempre una donna bellissima, con la separazione dal suo ex marito che ha ferito i fan della coppia. Da single, ha mantenuto la freschezza fisica e la sua forte sensualità, armi che l’hanno portata ad essere definita come una delle donne più belle in circolazione. Non si scopre di certo oggi il personaggio Rita Rusic, che nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto parlare di se anche per il suo carattere forte. Che l’ha portata a scontrarsi con tanti personaggi all’interno della casa. Lo scontro principale è stato quello con Valeria Marini. La donna che ha preso il suo posto accanto a Vittorio Cecchi Gori. Un rapporto di scontro e non amicizia che è stato evidente sin dall’entrata della showgirl all’interno della casa. Come detto la bellezza di origini croate nell’ultimi periodo è molto attiva sui social. Con tante foto e video che hanno attirato l’attenzione dei follower. Che hanno apprezzato le sue qualità fisiche che sono notevoli. Nell’ultimo scatto è stata definita dai follower irresistibile con un selfie davanti allo specchio che ha messo in evidenza le sue curve. L’intimo non ha contenuto alla perfezione il décolleté, particolare che ha contribuito a far surriscaldare l’atmosfera, con i suoi fan che non hanno potuto fare a meno di commentare con entusiasmo lo scatto e lasciare una pioggia di like. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare e valutare a voi.