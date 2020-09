Mercedesz Henger ha pubblicato un video su Instagram di risposta ai tanti hater che l’hanno criticata. Le immagini fanno impazzire i suoi fan

La figlia della famosa Eva ha infiammato il web con un video su Instagram che ha messo in evidenza le sue forme irresistibili. Bella e sensuale come la madre, ha avuto un rapporto burrascoso negli anni con lei. Tante le critiche che non l’hanno risparmiata da parte degli hater che, spesso ingiustamente, sono state anche dure. Ma il carattere della showgirl e la tenacia sono venuti fuori sempre. Respingendo con forza al mittente le accuse che di volta in volta le sono arrivate. Nell’ultimo periodo è stata molto attiva sui social. In particolar modo su Instagram è riuscita a dare il meglio di se stessa. Colpendo i fan che l’hanno ritenuta irresistibile e di una bellezza mozzafiato. Foto e video che hanno messo in risalto la sua assoluta bellezza e sensualità, che ha fatto perdere spesso la testa ai suoi ammiratori che sono davvero tanti, e non solo su Instagram.

Mercedesz Henger per tutta l’estate ha fatto stropicciare gli occhi dei fillower con scatti che non sono passati in secondo piano. Bikini bollenti hanno spesso catturato l’attenzione dei suoi ammiratori. Che come detto sono tantissimi. Ma il suo ruolo di personaggio pubblico e di ‘figlia di’ le hanno attirato tante attenzioni anche negative. Tanto che ha dovuto fare un video, ironico e tagliente, contro i suoi detrattori della rete. Con occhiali e maglietta lunga nella prima parte dei video, con le varie accuse che le arrivano, anche forti (“troppo muscolosa, sembri un uomo”, “sei rifatta” ma anche “tr..a”), poi nella seconda parte si trasforma con vestitino nero e scollato, con le forme in primo piano, mentre canta una canzone che riassumendo ha il senso di non fare attenzione a quello che gli altri pensano di lei. Il video (postato sotto) ha ottenuto un numero importante di like e di commenti. A conferma della passione dei follower nei suoi confronti.