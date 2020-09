Justine Mattera, l’intimo esalta le sue curve: “Sei un vero spettacolo”

Justine Mattera ha postato una nuova foto su Instagram che ha evidenziato un fisico perfetto e delle curve che hanno fatto il giro del web

La moglie di Fabrizio Cassata ed ex di Paolo Limiti sta sbalordendo i follower di Instagram con una serie di post sul web che non sono passati inosservati. A 49 anni la showgirl di origini americane è un vero spettacolo agli occhi dei fan. Fisico asciutto e perfetto e curve in primo piano fanno spesso il giro del web, con i like ed i commenti ai post che non si contano. Un successo clamoroso per lei che è stata da sempre un personaggio pubblico molto apprezzato. Mai banale o volgare, ancora oggi riesce ad attirare l’attenzione su di se. Con degli scatti bollenti che accecano i follower. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha dato l’ennesima prova della sua bellezza e sensualità, con uno scatto in intimo che ha fatto emergere dei particolari che non non sono sfuggiti ai suoi ammiratori. Che restano tantissimi anche sul web, e che impazziscono di fronte alle sue curve ed alla sua bellezza. Sdraiata sul letto in intimo chiaro, ha messo in evidenza il suo lato b, che ha fatto scatenare i follower. Lo scatto ha fatto il pieno di like e di commenti, che alla fine sono stati dei complimenti per lei che proprio non vuole smettere di stupire. Justine Mattera è amatissima dal popolo del web, che sta imparando ad apprezzare anche la sua sottile ironia. Mai banale, resta in primo piano nella classifica dei personaggi famosi che riscuotono successi in rete. Il post che riproponiamo sotto ha avuto un successo importante, che resta una cartina di tornasole per quel che riguarda la sua celebrità sul web. Con i follower sulla sua pagina che crescono e che la proiettano a cifre importanti. E voi, cosa ne pensate del suo nuovo scatto che sta facendo il giro del web?