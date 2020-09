Sonia Lorenzini, l’abito senza l’intimo scatena i follower di Instagram

Sonia Lorenzini fa impazzire i follower di Instagram con un post che evidenzia le sue curve: la foto senza intimo fa il giro del web

La modella ed influencer ha scatenato il pubblico del web con uno scatto che non è passato inosservato per via di un particolare bollente. L’ex di Uomini e Donne ha avuto una relazione con Eros Ramazzotti e Federico Piccinato. Molto attiva su Instagram, si diverte a provocare i suoi follower con scatti che fanno emergere la sua forte sensualità. Nell’ultimo pubblicato su Instagram è stata davvero irresistibile. Abito lungo ed aderente, ha mostrato il suo fisico perfetto e statuario. Curve che sono emerse dal turchese dell’abito, anche perché come detto i follower hanno notato un particolare davvero bollente. Infatti la modella ed influencer non ha indossato il reggiseno, mostrando le sue curve che hanno fatto discutere i fan. C’è chi ovviamente ha apprezzato la foto, ma ci sono stati per lei anche dei commenti abbastanza critici. Di persone che non hanno gradito il post. Come sempre accade per i personaggi pubblici, che devono pagare il pegno della loro notorietà. L’obiettivo dell’influencer resta quello di arrivare ad un milione di follower (adesso la sua pagina ne conta 831mila) e la strada verso il traguardo per lei sembra abbastanza in discesa. I numeri sono dalla sua parte, con i fan che per lei aumentano rapidamente. Il commento allo scatto (che abbiamo riproposto sotto) è eloquente ed abbastanza polemico. “La lasci perché non ti piace più.

Lei dimagrisce. Cambia capelli. Veste sexy. È attraente. La rincontri. Telapiinderculo!!!!! Lo so non c’entra nulla con la foto ma mi piaceva. Buon lunedì bella gente”. Un chiaro riferimento a tutti gli uomini che lasciano le loro donne perché non più stimolati dalle relazioni. Ma anche una riscossa per le donne ed un invito a reagire con forza a certe situazioni complicate.