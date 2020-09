Elettra Lamborghini si è finalmente sposata e ha postato una foto in abito da sposa insieme al marito Afrojack. Gli amici e i fan commentano la meravigliosa cerimonia

È lei la regina del weekend, senza alcun dubbio: Elettra Lamborghini, che lo scorso sabato nella splendida location di Villa Balbiano sul lago di Como, ha detto sì all’amato Afrojack, diventando ufficialmente la Signora Van de Wall (il vero nome del dj olandese lui è Nick Van de Wall). A coronare il sogno della cantante bolognese in un evento ineccepibile c’è stato un centinaio di invitati tra parenti e amici. Ed è stata lei stessa a dare la notizia ai suoi follower, in abito bianco insieme al marito. Nell’immagine lei appare infatti con un abito da favola mentre guarda in alto con passione il neo marito, che è alto 2 metri e 8 centimetri, un vero gigante nei suoi confronti.

E stando alle prime indiscrezioni, anche per gli invitati si sarebbero trattate delle nozze perfette. Molti dei circa cento invitati sono arrivati dall’estero, in un evento davvero internazionale. E anche la cerimonia nuziale è stata officiata in inglese, per permettere al futuro sposo di capire tutto e di non commettere errori al proprio matrimonio, visto che lui ancora non parla bene l’italiano. Inizialmente l’ereditiera aveva previsto la presenza di molte più persone, ma alle fine in una scelta molto prudente ha tagliato con decisione l’elenco degli invitati, a causa Covid. Gli sposi erano molto emozionati e felici, e anche gli amici stretti come per esempio Iconze si sono detti molto contenti per la felicità dell’amica. L’emozione ha raggiunto tutti i fan della coppia, soprattutto quelli di Instagram che hanno postato like e commenti per fare gli auguri ad uno dei personaggi più seguiti della rete. Tra i messaggi, quello di Francesca Cipriani, Iconize e Simona Ventura. Tantissimi anche i messaggi dei follower con lei che è apparsa davvero bellissima e sexy come sempre.

Sul viaggio di nozze ancora niente, a causa Covid, ma la cantante ha già postato un’immagine della partenza in macchina in cui si vede con l’anello al dito. Peccato per l’unico neo della cerimonia, l’assenza della sorella maggiore Ginevra, che non ci è voluta andare, per ragioni che rimangono ancora oggi misteriose.