Karina Cascella senza veli: i follower notano il tatuaggio dal vestito

Karina Cascella si mostra ai follower con un post che fa sognare: dalle gambe accavallate spunta un tatuaggio che non passa inosservato

La showgirl è un personaggio molto amato dal pubblico, sia televisivo che dal web. Carattere forte, ama dire quello che pensa sempre. Senza peli sulla lingua o remore. Questo atteggiamento spesso la porta ad avere forti scontri con le persone che incrocia soprattutto nei suoi interventi in televisione. Ma ci sono stati per lei anche degli screzi sui social. In ogni caso si può tranquillamente dire che per lei sono in netta maggioranza i complimenti che le critiche o i fattori negativi. Ormai ha stabilito un rapporto diretto con i suoi follower, che l’apprezzano per la sua semplicità e genuinità. Ma anche per le doti fisiche che non passano inosservate. Oggettivamente parliamo di una bella donna, con degli occhi che fanno innamorare gli ammiratori ed un fisico con delle curve esplosive che fanno sognare. Per lei quindi è facile avere consensi sul web, per la sua carica di sensualità che come detto non passa per nulla inosservata. Nell’ultimo post che ha pubblicato Karina Cascella è stata irresistibile. Ponendo al centro dell’attenzione dei temi di interesse pubblico, non ha mancato di far discutere anche per un dettaglio della foto che ha pubblicato. “Tutti noi abbiamo il diritto di esprimere il nostro pensiero a prescindere dalla carriera e dalla posizione sociale. Ricordiamolo sempre👍 (che siate piccoli o grandi)”. Un messaggio polemico che questa volta è passato in secondo piano. Perché dallo scatto (che abbiamo pubblicato sotto) è emerso un dettaglio bollente che non è sfuggito ai fan della showgirl. Dal vestito, e le sue gambe accavallate, è spuntato un tatuaggio che ha infiammato il web. Con il gioco del vedo non vedo che ha reso rovente l’atmosfera per i suoi 1,1 milioni di follower. Post che ha raggiunto un numero importante di like e di commenti a pochi minuti dalla pubblicazione. Cosa ne pensate dello scatto senza veli della showgirl?