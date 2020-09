Sta per iniziare una nuova puntata di Uomini e donne, come sempre in onda alle 14.45 su Canale 5. Cosa accadrà oggi? Scopriamolo!

Uomini e donne è pronto per partire con una nuova settimana. Tra pochi minuti, alle 14,45, vedremo su Canale 5 la nuova puntata, che proseguirà quasi sicuramente nelle prossime. Le anticipazioni arrivano da Il vicolo delle news e fanno prospettare una puntata ricca di colpi di scena. Al centro dello studio siederà come sempre Gemma Galgani, la dama torinese che ormai da anni cerca l’amore negli studi Elios. Maria De Filippi manderà in onda un filmato, un breve riassunto di quanto accaduto precedentemente affinché i telespettatori non perdano il filo. Seguirà uno sfogo post-puntata di Gemma Galgani e si passerà poi a Paolo che, chiusa la frequentazione con la dama piemontese, durante la settimana prima della registrazione ha realizzato un’esterna con Maria. Tra i due pare ci sia stato addirittura un bacio e entrambi hanno deciso di continuare a conoscersi. Gemma non reagirà bene e ne nascerà un duro confronto, alla quale interverrà anche Tina Cipollari.

Si passerà poi al triangolo amoroso composto da Armando Incarnato, il tronista Gianluca e la corteggiatrice Lucrezia. La donna sarà messa ancora alle strette dai due pretendi, in particolare dal giovane tronista che si sentirà stanco di questa situazione. Spazio poi al trono classico: le due troniste dopo aver eliminato la volta scorsa alcuni corteggiatori, saranno pronte a conoscerne altri. Gli spoiler svelano anche che Jessica ha realizzato un’esterna con Davide che l’ha portata da un tatuatore. Il ragazzo gli ha fatto disegnare una rana e lei se l’è tatuata sul polso. Un’uscita abbastanza carina che piacerà a tutti compresi i presenti in studio. Il tronista Davide ha invece deciso di uscire in esterna sia con Selene che con Beatrice. Ma durante la puntata sembrerà preferire la seconda. Infatti, nonostante si sia infastidito durante l’uscita, in quanto piangeva e si lamentava di Selene, subito dopo si è reso conto che è una ragazza sincera e spontanea. Per questo, dice, vuole continuare a conoscerla.