È arrivato il gran giorno per Elettra Lamborghini. Proprio oggi la cantante celebrerà le sue nozze con Afrojack, in una cerimonia che si svolgerà sul Lago di Como. Sarà una festa intima, con circa 100 invitati. Infatti l’ereditiera della nota casa automobilistica ha ridotto a cento il numero degli invitati per poter rispettare le norme di sicurezza ed evitare i contagi tra gli invitati. A cui la Lamborghini fornirà anche mascherine e tamponi. E soltanto quelli che hanno fatto un test a non più di settantadue ore prima delle nozze potranno godersi l’evento organizzato da Enzo Miccio. Tutto pronto per il giorno più importante della sua vita. Ma proprio negli ultimi giorni è spuntata l’ombra di un litigio famigliare. La sorella maggiore Ginevra, senza dare maggiori spiegazioni, ha fatto sapere su Instagram che non parteciperà alla festa.

Mistero sulle cause di questa inaspettata assenza. E dalla famiglia Lamborghini non trapela nessuna informazione. Cosa avrebbe portato la sorella maggiore a una decisione così polemica non è ancora chiaro. C’è chi crede che sia soltanto uno scherzo e che Ginevra si presenterà a sorpresa alla cerimonia. Ma la reazione di Ginevra alla domanda di un fan su IG, che le ha chiesto se avrebbe partecipato al matrimonio della sorella, è apparsa come tutt’altro che una battuta.

È vero che le due sorelle sono molto diverse tra loro. Ginevra si è dedicata per molto tempo al settore creativo nell’azienda di famiglia, dopo aver studiato Scienze politiche e relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e Cultura e Tecnica del Fashion all’Università di Bologna. Titoli che non le hanno impedito di intraprendere la carriera di cantante, proprio come Elettra. Si dice anche che la futura sposa non ha invitato la sorella maggiore al matrimonio. Entrambe tacciono, ma sembrerebbe che tra le due non corre buon sangue. Se davvero Ginevra non si farà vedere al matrimonio della sorella minore, dove a fare da testimoni saranno le altre due sorelle, è probabile che correranno le voci, e si potrà finalmente scoprire cosa c’è dietro a questa enigmatica decisione.