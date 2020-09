Bianca Guaccero posta una foto sui social e si lascia andare una confessione ironica sulle sue misure, e su quelle che vorrebbe avere

La conduttrice ed attrice sta vivendo un periodo importante della sua carriera. Al timone della trasmissione “Detto Fatto” su Rai Due, è impegnata adesso anche sul set del film “Il medico della mala”. Doppio impegno per lei, quindi, sia come conduttrice affermata che come attrice. La doppia veste non la spaventa affatto, anzi. Nelle ultime sue dichiarazioni pubbliche appare entusiasta del suo doppio ruolo in una carriera al momento ricca di soddisfazioni. La bella Bianca ha un grande seguito anche sui social. Infatti dalla sua pagina ufficiale su Instagram riesce ad avere un rapporto diretto con i suoi follower. Che ne apprezzano non solo le doti fisiche. Ma anche quelle caratteriali. Che le permettono di rimanere un personaggio molto amato sia nelle sue apparizioni televisive che sul web. Tanti i post che hanno scatenato l’attenzione dei fan per tutto il periodo estivo. Ma anche in queste settimane i consensi per lei non sono mancati. Infatti Bianca Guaccero ha anche postato delle foto che hanno mostrato la sua adolescenza. Con i follower che non hanno esitato nel dare giudizi assolutamente positivi. “Bella si nasce” hanno scritto sotto ai post che ha voluto condividere con i folower. Nell’ultimo post ha voluto ironizzare con i fan sulle sue curve. Con il l’hastag al post ‘domande scomode’ ha scritto: “Quando ti domandi perché esiste la sesta misura e poi la tua! 😂😂😂”. In un modo diretto ha voluto scherzare sulle sue rotondità non eccessive. Anche se la maggior parte dei suoi fan le ha scritto di trovarla irresistibile anche senza una sesta misura. E che la sua bellezza e perfezione fisica non hanno nulla da invidiare al resto dei personaggi pubblici. Che avranno anche delle forme più evidenti, ma non potranno mai pareggiare le sue qualità naturali. Il post della conduttrice ed attrice potete giudicarlo voi. Cosa ne pensate?