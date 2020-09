GF Vip entra nel vivo: stasera il primo colpo di scena nella casa con l’ingresso di un personaggio amatissimo. Ecco di chi si tratta

Il programma di Alfonso Signorini entra nel vivo, con una puntata che si preannuncia davvero scoppiettante. Dopo i colpi di scena iniziali, con gli abbandoni e le squalifiche inattese, ci saranno anche gli ingressi a sorpresa. Quelli che lasciano a bocca aperta non solo il pubblico ma anche i concorrenti nella casa. Il personaggio che stasera varcherà la porta della casa più spiata d’Italia è di quelli importanti. Un nome che nessun concorrente si aspetta, e che lascerà di sicuro di stucco tutti. Il pubblico da casa si sta affezionando ai personaggi all’interno della casa. Superato lo choc per l’eliminazione di Fausto Leali, cominciano i giochi delle simpatie e dei gruppetti nella casa. La vera star del momento è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, che sin dal momento del suo ingresso nel gioco ha fatto parlare di se. Prima per il ritardato accesso al GF Vip per problemi personali. Poi per le dichiarazioni sul suo ex Flavio Briatore. Parole che hanno fatto il giro del web e che hanno scatenato varie reazioni. Ad accendere ancor di più la situazione il ‘gioco’ del bacio con Pierpaolo Petrelli per vincere una prova, che ha contribuito a rendere ancora più incandescente la situazione. Occhi puntati su Elisabetta Gregoraci, dunque. Ma da stasera l’attenzione probabilmente si sposterà su qualcun altro. Infatti ci sarà l’ingresso di un big della televisione. E parliamo di Gabriel Garko, personaggio amatissimo dal pubblico e dai fan. E’ stata direttamente la produzione del Grande Fratello Tv su Instagram a darne annuncio. Da capire adesso se Garko farà solo un apparizione o sarà un concorrente ufficiale del programma. Ad ora nulla si sa, oltre al fatto che l’attore farà l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Una puntata imperdibile, dove se ne vedranno delle belle!