Francesca Cipriani irresistibile: la doccia esalta il décolleté esplosivo

Francesca Cipriani pubblica una foto su Instagram e mostra la sua ‘doccia’ in bikini che esalta le sue curve bollenti che scatenano il web

Il post che la showgirl ha pubblicato su Instagram è di quelli bollenti. Che fanno perdere la testa ai follower. Ma non è una novità questa per lei. Che nei giorni scorsi ha acceso una polemica forte contro Elisabetta Gregoraci. Che le avrebbe ‘rubato’ il lavoro alla conduzione di Made in Sud. Il programma che l’ex moglie di Flavio Briatore ha poi condotto per anni. In attesa che la Gregoraci possa rispondere alle accuse della Pupa, possiamo sicuramente dire che quest’ultima è stata comunque brava in questi anni a costruirsi un personaggio. E ad ottenere una carriera nel mondo dell’intrattenimento e della televisione che le ha regalato consensi e notorietà. Personaggio pubblico che non passa inosservato, ha fatto delle sue curve un must per attirare l’attenzione dei fan. Sia di quelli televisivi che di quelli del web. Provocazioni senza limiti, soprattutto su Instagram riesce ad ottenere dei numeri importanti con le foto ed i video che posta. Cosa che sta facendo ininterrottamente da settimane. Prima e dopo la polemica con Elisabetta Gregoraci, Francesca Cipriani ha fatto spesso il pieno di like e di commenti sul web. Con scatti bollenti che hanno attirato l’attenzione. Proprio come ha fatto con l’ultimo. La foto che riprende l’estate, evidenzia il fisico tutto curve che emerge dal bikini. In una cascata d’acqua immagina un ‘doccia time’ con il décolleté che fa impazzire i suoi fan. “Meravigliosa” “Splendida” ma anche “La più bella d’Italia”. Questi solo alcuni dei commenti che si sono letti sotto al post. Che ancora una volta ha fatto il giro del web e ha scatenato le fantasie dei follower. Che non hanno perso tempo ed hanno riempito di complimenti la showgirl. Che nonostante qualche critica ricevuta, rimane sempre uno dei personaggi più amati della televisione e del web.