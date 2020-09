Boateng ha firmato per il club di Berlusconi e Galliani: con loro al Milan conquistò lo scudetto. Gioisce anche la moglie Melissa Satta

Kevin Prince e Melissa felici a Milano. E’ stata la scelta di cuore del calciatore a mettere d’accordo tutta la famiglia. Infatti l’ex attaccante (in Italia) di Fiorentina e Sassuolo ha firmato un contratto con il Monza di Berlusconi e Galliani. La coppia – presidente e dirigente – che ai tempi del Milan gli hanno permesso di vincere uno scudetto. L’ultimo in 10 anni, prima del dominio incontrastato della Juventus. Quella grande squadra aveva una grande presidente come Silvio Berlusconi, un grande manager come Galliani, un forte allenatore come Massimiliano Allegri ed anche un grande Kevin Prince Boateng. Tanto cuore quindi in questa scelta che lo ha portato al Monza, che milita in serie B e che sogna adesso con la nuova dirigenza il grande salto in serie A. Ma la decisione del calciatore ha reso felice anche la sua famiglia. I particolar modo a fare i salti di gioia è la moglie Melissa Satta, che finalmente per lei potrà tornare a vivere a Milano, città che è vicinissima a Monza. Anche per questo motivo si spiega la scelta che è stata fatta dal marito. Che ha percorso le ragioni del cuore ma anche quelle della famiglia. Anche se la Lombardia e la stessa Milano no stanno vivendo un momento felicissimo per l’emergenza coronavirus, Melissa Satta potrà partecipare agli appuntamenti legati alla moda e alle serate legate al mondo delle sfilate. Insomma, la scelta del marito ha messo una volta per tutte l’intera famiglia d’accordo. Dopo un girovagare per l’Italia e l’Europa, adesso per loro sembra essere arrivato il momento di tornare ‘a casa’. Intanto Kevin Prince sogna l’impresa con la squadra di Berlusconi e Galliani. Per poter scrivere una nuova pagina della storia del calcio.