Benedetta Parodi in splendida forma posta una foto su Instagram che stupisce i suoi follower per un particolare che non passa inosservato

La conduttrice è amatissima dal suo pubblico televisivo. Che può apprezzare la sua bravura tra i fornelli in due trasmissioni. Sia su LA7 con il nuovo “Senti chi mangia” ma anche su RealTimeTV con “BakeOfficeItalia”. Due programmi che le consentono di accrescere la sua popolarità che in effetti è già molto elevata. Anche su Instagram è seguitissima sui social con i follower che stravedono per lei e le sue ricette. La moglie di Fabio Caressa sa intrattenere molto il suo pubblico. Lavorando con passione anche davanti alla telecamera. Messo alle spalle il periodo difficile relativo al lockdown per l’emergenza coronavirus, la sorella di Cristina Parodi adesso è fiera del lavoro che sta portando avanti. Da qualche giorno è uscito anche il suo libro “Una poltrona in cucina”. E sempre in questi giorni ha ufficializzato la sua partecipazione in un programma tutto al femminile su Radio Capital insieme a Daria Bignardi e Selvaggia Lucarelli. Un periodo davvero positivo per Benedetta Parodi, che come detto è amatissima sui social. I suoi follower stravedono per lei e commentano ogni post che pubblica. Nell’ultimo post che ha messo in evidenza su Insrtagram ha voluto presentare la puntata di stasera 25 settembre del programma serale “BakeOfficeItalia”. Chiedendosi quale prova debbano superare gli aspiranti pasticcieri. Lo scatto su dei teli su un prato all’aperto ha mostrato un particolare che ha fatto sorridere i follower. Dietro di lei uno strumento musicale, un vecchio grammofono, sembra messo apposta per creare uno strano effetto. Che è quello di un aureola sulla sua testa. L’episodio viene messo in evidenza da un follower. Che esalta la sua bellezza, ma ironizza sull’oggetto musicale che a suo dire rovinerebbe la foto. Scatto che postiamo sotto, e che ha avuto un grande successo per lei di like e di commenti. Cosa ne pensate intanto della ‘santa’ Benedetta?