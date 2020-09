Allerta meteo in tutta Italia: peggioramento della situazione in tutte le regioni con forti temporali e prime nevicate anche a bassa quota

Peggioramento delle condizioni in tutta Italia, con abbassamento delle temperature nelle regioni da nord a sud. Un netto crollo si è avuto nelle ultime 24 ore. Con la situazione critica in molte regioni. Temporali e bombe d’acqua al sud, con criticità che si sono registrate sin dalle prime ore di stamattina 25 settembre. In Campania Calabria e Sicilia già dalle ore serali di ieri c’è stato un anticipo, con temporali sparsi che poi sono diventati delle vere e proprie bombe d’acqua. Nel napoletano e nel casertano in mattinata forti temporali che hanno costretto l’intervento della Protezione Civile e dei vigili del Fuoco per ristabilire la circolazione in alcune strade. Un tornado ha seminato il panico nel salernitano in mattinata. Situazione critica in alcune città della Puglia, ma anche Calabria e Sicilia. Il forte maltempo non ha risparmiato il centro, dove temporali ed abbassamento delle temperature hanno colpito Lazio Marche e Toscana. Tante le segnalazioni alla Protezione Civile per allagamenti e smottamenti. Alte le criticità anche nella zona del viterbese e ai confini tra Lazio e Toscana. Al nord si segnalano in queste ore le maggiori criticità per maltempo. La forte allerta ha colpito in particolar modo la Liguria per le piogge ed i temporali insistenti, anche con forti raffiche di vento. Si temono tra Genova e La Spezia mareggiate ed esondazioni. Situazione monitorata dalla Protezione Civile con bollettini che allertano la popolazione. Non va meglio nelle altre Regioni del nord, con la Lombardia che al momento resta la più colpita in quando ed esondazioni di fiumi e torrenti. Stesso discorso per il Piemonte il Veneto ed il Friuli. Nelle zone di montagna prime nevicate a partire da ieri sera. Il calo di temperature più forte nelle ultime 24 ore è stato quello della Lombardia, che ha visto scendere il termometro fino a -10 gradi. Allerta meteo che si prolungherà per le prossime ore, col maltempo che condizionerà anche la giornata di domani.