La bellissima Elettra Lamborghini si sposa tra pochissimi giorni, ed ha deciso di sconvolgere completamente il suo look.

Lei è una delle cantanti maggiormente in voga al momento, stiamo parlando di Elettra Lamborghini.

Vediamo insieme che cosa ha fatto nelle ultime ore.

Elettra Lamborghini sconvolge tutti: cambia look a 3 giorni dal matrimonio!

Dopo la sua partecipazione al Festival Di Sanremo di quest’anno, la bellissima e bravissima Elettra Lamborghini, ha aumentato in modo molto elevato la sua notorietà.

E’ una ragazza davvero molto semplice e divertente, che grazie al suo profilo social di Instagram, ci mostra come trascorre le sue giornate.

Non ha problemi a pubblicare tutto quello che le succede, sia in positivo che in negativo, come l’altro giorno, quando si è mostrata dolorante per un problema ai reni, ed è dovuta rimanere immobilizzata nel letto tutto il giorno.

Ma torniamo alle stories che ha pubblicato nelle scorse ore, dove si è mostrata con qualcosa che ha sconvolto tutti, perché assolutamente inaspettato a pochissimi giorni dal grande passo.

Il suo matrimonio si terrà il 26 di settembre, e a curare tutta la regia di questo giorno così speciale, sarà il bravissimo Enzo Miccio, famosissimo wedding planner.

Nella fotografia che ha pubblicato Elettra su Instagram, vediamo prima che ha tagliato i capelli, dove mostra il tanti centimetri che ha tolto, e nelle storie successive vediamo il suo nuovo taglio di capelli.

Elettra Lamborghini, quindi, non ha più i capelli lunghissimi, ma un nuovo taglio sulle spalle che le dona davvero moltissimo.

La sua bellezza sembra essersi ampliata, o forse sarà solamente l’avvicinarsi del grande giorno per lei.

E voi avete cambiato il vostro look a pochissimi giorni dal vostro matrimonio? Come avevate i capelli, corti o lunghi?