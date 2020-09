Elena Morali pubblica un post su Instagram che mette in risalto un suo dettaglio fisico davvero bollente che infiamma i follower

La showgirl ha fatto impazzire i follower di Instagram con uno scatto bollente che ha messo in risalto un particolare fisico che non è passato inosservato. Ironica e solare, finalmente la compagna di Luigi Favoloso sembra essere tornata quella di qualche mese fa. La crisi con il suo passato e con sé stessa è finalmente sparita. Merito anche della relazione con Favoloso che le ha permesso di ritrovare fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Anche se a dire il vero voci insistenti di gossip parlano di un rapporto in bilico anche con l’ex compagno di Nina Moric. In attesa di chiarimenti sulla sua situazione sentimentale, possiamo constatare la perfetta forma fisica della showgirl. Che su Instagram è molto attiva. Fisico perfetto e curve bollenti in primo piano sono ormai una consuetudine sulla sua pagina ufficiale. Che conta 1,1 milioni di follower che si dicono pazzi di lei. Ed a ben dire possiamo confermare. Infatti Elena Morali sia per tutto il periodo estivo che in questi giorni sta postando tantissime foto che risaltano la sua bellezza e sensualità. Con delle pose che stanno facendo impazzire i suoi ammiratori del web. Che non perdono l’occasione per ribadire il loro gradimento nei suoi confronti. Nell’ultimo post che la showgirl ha pubblicato c’è stata una vera e propria pioggia di like e commenti sotto il post. Che come detto ha messo in evidenza un suo particolare fisico che ha infiammato Instagram. Mandando in tilt il social network. In pratica la showgirl ha pubblicato una foto con il suo lato b in evidenza. Con la giusta malizia e provocazione ha scritto: “Dicono che sia il mio lato migliore”, facendo notare la perfezione delle sue curve. Ed in particolare proprio quella del suo lato b. Ovviamente i follower hanno preso d’assalto il post. Con tantissimi commenti e like. Post che abbiamo pubblicato sotto, e che è stato un successo sin dalla sua pubblicazione.