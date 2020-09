Diletta Leotta, la scollatura distrae i fan: “Impossibile non ingrandire”

Diletta Leotta pubblica un post su Instagram che la mostra bellissima ed irresistibile. Nei commenti si scatena l’ironia dei follower

La conduttrice riesce a scatenare ogni volta grande partecipazione nei post che pubblica su Instagram. Personaggio amatissimo e ai primi posti nell’indice di gradimento degli italiani, la bellezza siciliana è una vera regina del web. Inutile sottolineare le qualità fisiche che sono note ormai a tutti, a stupire sono i numeri che riesce ad ottenere in pochissimi minuti dalla pubblicazione. Che siano foto video o stories poco importa, l’amore dei follower nei suoi confronti è ampio. L’estate della conduttrice e giornalista è trascorsa tra post bollenti e notizie di gossip sul suo conto. Infatti la sua relazione con il pugile Daniele Scardina si è interrotta poco prima dell’estate. E da quel momento tanti sino stati i personaggi accostati a lei. Che invece ha tenuto a precisare di non voler parlare della sua attuale situazione sentimentale. Ma ovviamente la giornalista e conduttrice non è famosa solo sui social. C’è anche la televisione e la radio a corroborare la sua popolarità che cresce sempre di più. Per non parlare degli spot pubblicitari che ultimamente l’hanno vista divertirsi insieme a Zlatan Ibrahimovic. Tanto che il web ha fatto tantissime ironie su un possibile loro flirt. Che entrambi hanno smentito. La notizia della positività al Coronavirus dell’attaccante del Milan di oggi pomeriggio ha fatto il giro del web in pochi minuti.

Tanti messaggi poco carini per la conduttrice dopo la positività di Ibra

Diletta Leotta riesce a scatenare i follower di Instagram ad ogni sua pubblicazione. La notizia della positività al Covid di Ibrahimovic ha scatenato l’ironia, anche ignorante e volgare, di alcuni follower nei suoi confronti. Persona che hanno fatto allusioni sulla possibile positività anche della conduttrice. Che sarebbe stata a contatto con il calciatore. Il post che ha pubblicato (postato sopra) invece ha messo in risalto per l’ennesima volta la sua estrema bellezza e sensualità. Con i follower che hanno apprezzato le sue qualità ed il messaggio che ha scritto: “Pensa, credi, sogna e osa.. sempre!”. La stragrande maggioranza dei follower ha commentato con entusiasmo la sua foto. Seppellendo quei pochi messaggi di cattivo gusto che si sono persi nella marea di complimenti che ha ricevuto. A conferma che purtroppo ci sono anche sul web troppe persone che ritengono che l’offesa ai personaggi pubblici sia un vanto da mostrare. Ci sono stati come sempre anche dei messaggi ironici, ma non del primo tipo. Uno in particolare ha fatto sorridere gli altri follower, puntando sulle qualità della conduttrice: “Non sei uomo se non hai ingrandito la foto”. Ma anche altri commenti si sono distinti dagli altri: “Un quadro umano” “Infinitamente Dea” “Bellezza stratosferica”. Un vero trionfo, l’ennesimo per la bellezza catanese.