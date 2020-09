Brutta notizia per Elettra Lamborghini a pochi giorni dalle sue nozze

A pochi giorni dal suo matrimonio, Elettra Lamborghini ha ricevuto una brutta notizia: alle sue nozze mancherà una persona molto vicina a lei. Le cause di questa inaspettata assenza non sono ancora chiare.

A pochi giorni dal suo matrimonio, Elettra Lamborghini ha ricevuto una brutta notizia: sua sorella più grande Ginevra non ci sarà. La cantante è alle prese con gli ultimi preparativi e arriverà al grande giorno con un new look. Infatti l’ereditiera si è fatta un bel taglio di capelli. Le nozze sono molto attese dai followers, che la vogliono vedere in abito da sposa. Ma tra gli invitati, mancherà una presenza fondamentale. La sorella maggiore, che ha annunciato sui social che non ci sarà, rispondendo su Instagram alle domande dei fan.

Sembra però che Ginevra non sia di molte parole in questo momento e non abbia voglia di dare spiegazioni. Infatti nelle scorse ore, la ragazza ha chiesto i suoi followers di farle delle domande, però con un limite: lei avrebbe risposto soltanto con un “Sì” o con un “No”. Senza spiegazioni. Le hanno fatto le domande più disparate, indagando su tanti ambiti della sua vita: sia quello sentimentale, come le sue preferenze culinarie o alcune cose divertenti sul suo passato. E lei ha risposto a tutte. A un certo punto poi è arrivata la domanda cruciale, la cui risposta era anche scontata: “Andrai al matrimonio di Elettra?”, ha chiesto un fan. E invece Ginevra ha cambiato espressione, è diventata seria e ha risposto con un secco No.

La risposta di Ginevra non solo ha sorpreso tutti ma ha anche scatenato i social. In tanti le chiedono spiegazioni sul perché sarà assente proprio al grande giorno della sorella minore. Non è chiaro se Elettra non l’abbia invitata o se è proprio Ginevra a non voler esserci. Anche se le sorelle sono diverse fra loro, nutrono la stessa passione per la musica. Che, stando all’ultima uscita di Ginevra, potrebbe essere l’unica cosa che le accomuna.