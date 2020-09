Paola Turani fa impazzire i suoi follower di Instagram con delle foto che mettono in evidenza la sua bellezza e forte sensualità

La modella e web influencer ha raccolto un buon successo dal red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Sfilando per vari brand importanti, ha allo stesso tempo mostrato si suoi follower di Instagram le sue qualità fisiche. Che sono molto apprezzate dal pubblico. Personaggio pubblico, ha un gran seguito sul web grazie alle sue qualità che non passano inosservate. Nelle scorse ore ha pubblicato una serie di foto all’interno di un post dove ha mostrato al pubblico pose per vari marchi. Spesso ha indossato capi dei brand importanti come Versace, Christian Dior e Calvin Klain. Nell’ambito della moda è un personaggio noto, ma anche su Instagram ha fatto passi importanti. I suoi 1,5 milioni di follower restano una garanzia del suo successo che come detto rimane importante. I post che pubblica Paola Turani infatti ricevono sempre un numero elevato di like e di commenti. A testimoniare il suo successo che la sta portando ad essere considerata come uno dei principali personaggi pubblici. Bella e sensuale, spesso fa perdere la testa ai suoi ammiratori con gli scatti che pubblica. Il numero è in costante crescita, con i follower che non le fanno mai mancare l’apporto ad ogni pubblicazione. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo post che ha pubblicato, e che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Lo spot per uno noto marchio di intimo, il particolare che è balzato agli occhi dei follower è stato quello del fisico perfetto che la modella ha mostrato. Curve che si sono intraviste, con consueto gioco del vedo non vedo che ha fatto esaltare i follower. Anche in questo caso il dato sui like ed i commenti è stato positivo, con centinaia di commenti e complimenti per la modella ed influencer.

https://www.instagram.com/p/CFegExtKmYm/?utm_source=ig_web_copy_link