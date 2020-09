Francesca Cipriani la foto evidenzia la scollatura ampia che non lascia spazio all’immaginazione

La showgirl continua a fare impazzire i follower di Instagram con le sue forme bollenti che non passano inosservate. Tantissimi sono stati i post che durante tutta l’estate hanno distratto i suoi ammiratori. Che sono davvero tanti e crescono di numero. Le performance della ‘pupa‘ sono sempre importanti, soprattutto sul web. Dove riesce a collezionare record importanti di like e commenti. Di poche ore fa la polemica con Elisabetta Gregoraci, con le accuse per lei di averle rubato il lavoro. Accuse che dovrebbero trovare una conferma, per sentire entrambe le versioni dei fatti. Con la Gregoraci impossibilitata a rispondere trovandosi impegnata nella casa del Grande Fratello Vip. Le accuse della Cipriani sono state forti e precise: la conduttrice le avrebbe ‘rubato’ il posto alla conduzione di Made in Sud quando invece si era accordata su tutto e doveva firmare solo il contratto. Qualcosa non è andato di certo per il verso giusto per lei, ma non è detto che ci sia stato lo zampino della Gregoraci per far saltare tutto. Sta di fatto che la verità uscirà a galla non appena le due potranno avere un confronto. Intanto Francesca Cipriani si consola con la carriera brillante che comunque ha portato avanti, senza curarsi di qualche critica che di tanto in tanto le arriva e riguarda il modo di vestire. I suoi post su Instagram sono spesso bollenti, e non lasciano spazio all’immaginazione dei follower. Che impazziscono per le curve abbondanti che pubblica spesso in primo piano. Cosa che ha fatto anche con l’ultimo post, che ha ottenuto il solito pieno di like e commenti. L’ampia scollatura al vestito ha fatto sognare i follower che hanno potuto ammirarla in versione “Natura”. Come spesso piace a lei, che ama il verde e la possibilità di avere un contatto diretto e costante con l’ambiente. Post che come detto ha ottenuto un buon risultato e che abbiamo pubblicato sotto.