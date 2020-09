Elettra Lamborghini verso il matrimonio: “Sarà bellissimo, non vedo l’ora”

Elettra Lamborghini è entusiasta su Instagram per l’avvicinarsi della data del suo matrimonio con Afrojack

La cantante vede avvicinarsi la data del suo matrimonio con Afrojack. Il giorno tanto atteso dalla coppia è quello del 26 settembre, quindi possiamo dire che veramente ci siamo. Poche ore ancora da single per i due che hanno dichiarato il loro amore da tempo. Sia la cantante che il dj infatti stanno insieme da parecchi anni, ma solo negli ultimi mesi hanno fatto conoscere la loro intenzione di arrivare al matrimonio. Tutte le tappe rispettate, con un addio al nubilato della cantante che si è svolto in grande stile in una tenuta della provincia di Caserta. La serata tra amici ed amiche è stata poi seguita da qualche altro giorno di relax nello splendido scenario dell’isola di Capri. Insomma, la cantante ha voluto festeggiare in grande stile l’avvicinarsi del suo matrimonio. Nick Van De Wall, in arte Afrojack, appare innamoratissimo della ccantante. Che a sua volta sembra non decisa ma di più ad arrivare al grande passo. La data, come detto, è quella del 26 settembre prossimo. E la location è quella suggestiva del Lago di Como. Gli invitati, causa emergenza coronavirus, non potranno essere più di 100. Intanto Elettra Lamborghini è felicissima ed intenta negli ultimi preparativi. Che dovranno svolgersi in questi due giorni, visto che poi tra tre ci sarà il matrimonio. La cantante ha postato uno scatto con un mazzo di fiori in mano, segno evidente dei ‘lavori in corso’ che la stanno accompagnando all’altare per il ‘si’. Per lei che ama condividere con i suoi follower questi momenti, si tratta di sicuro di ore che sta vivendo con emozione. Ma in modo intenso. Il post che ha pubblicato ha avuto come al solito un grande successo. Soprattutto l’argomento matrimonio sta riscuotendo un grande successo tra i follower. Che non vedono l’ora di poter ammirare la coppia felice dopo aver raggiunto il loro sogno.