Chiara Nasti pubblica un video su Instagram che esalta i follower: la pole dance evidenzia le sue curve bollenti che fanno il giro del web

La web influencer ha sbalordito i follower con un post che ha messo in evidenza le sue curve. Che da tempo fanno impazzire i suoi ammiratori. Che sono molti su Instagram. Sulla sua pagina ufficiale infatti se ne contano 1,7 milioni, con la crescita esponenziale degli ultimi mesi che la proiettano giovanissima a personaggio pubblico a tutti gli effetti. Bella e con curve che fanno perdere la testa, è riuscita a conquistarsi l’attenzione dei follower a suon di post. Che pubblica con una certa regolarità mettendo in risalto le sue qualità fisiche. Tante le foto che hanno fatto innamorare i suoi seguaci nel periodo estivo. Ma anche negli ultimi giorni non sono mancati i post bollenti. Con like e commenti che hanno raggiunto numeri importanti. Adesso Chiara Nasti ha scoperto una nuova passione che si chiama pole dance. Una danza al palo che esalta le movenze e le curve che restano ben in evidenza. Con il video che abbiamo pubblicato sotto si possono evidenziare le movenze della web influencer che non vuole smettere di sognare. E di crescere nell’indice di gradimento del suo pubblico. Che come detto la segue con grande passione. Pochi secondi che hanno scatenato i suoi follower. Che si sono detti nei commenti pazzi di lei. Non sono mancate ovviamente delle critiche, da chi per esempio non apprezza il modo di mettere in mostra il suo corpo essendo così giovane e bella. Ma la diretta interessata non ha voluto dare risposte ed alimentare polemiche. Ha preferito tirare dritto per la sua strada e continuare le lezioni di pole dance. E’ ancora alla seconda, ma come potrete rendervi conto già sembra a buon punto nell’apprendimento. I commenti dei follower poi non lasciano spazio ad interpretazioni.