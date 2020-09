Si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio sui Ferragnez: Chiara Ferragni potrebbe essere incinta del secondo figlio

Si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio sui Ferragnez. Ed è una di quelle notizie che, a un certo punto, non c’è più modo di nascondere. Ebbene sì, tra voci e pancini apparentemente sospetti, Chiara Ferragni e Fedez potrebbero davvero regalare un fratellino o una sorellina al loro piccolo Leone. Il gossip si è riacceso in questi giorni con nuove conferme. Anche se i due spesso non fanno trapelare molto dalla loro vita privata sui social, questa volta una foto su Instagram ha fatto scatenare la curiosità dei tanti followers. Infatti nella foto si vede la bella famigliola insieme, e papà Fedez che fa il numero due con la mano destra. Sarebbe un segnale dell’arrivo del secondo figlio? Cosa mai avrà voluto dire il rapper milanese con quel gesto simbolico? Anche se non abbiamo altri dettagli, ormai si vocifera da giorni e anche i followers iniziano a dire che Chiara Ferragni è incinta.

La bellissima fashion blogger Chiara Ferragni si è sposata con Fedez nel 2018, e nello stesso anno ha dato alla luce il piccolo Leone, un bambino molto dolce e sempre protagonista delle foto di mamma Chiara su Instagram. Lei è di certo uno dei personaggi più influenti in Italia negli ultimi tempi. E la coppia Fedez-Ferragni è così trendy da aver creato un neologismo tutto suo! Oggi tutti noi siamo felici di seguire la affiatatissima coppia sui social, dove si fanno chiamare Ferragnez. Una grande trovata di marketing! Ma è già da qualche tempo che sui profili della imprenditrice non vediamo solo fotografie di look con abiti griffati. Anzi, Ferragni sempre di più dice la sua su temi anche scottanti della politica e della cronaca italiana, attirando sia l’ammirazione che la critica di tanti. Di recente la blogger ha commentato la morte brutale del giovane Willy Monteiro Duarte, sostenendo che a causa dell’omicidio ci sarebbe la cultura fascista. Ora se è vero che diventerà di nuovo mamma, speriamo che Ferragni comunque riesca a trovare il tempo di continuare a regalarci le sue riflessioni sui social.