Jolanda De Rienzo esagerata: il bikini della giornalista infiamma il web

Jolanda De Rienzo infiamma il web con un post bollente che mette in risalto un particolare fisico che non lascia spazio all’immaginazione

La giornalista e conduttrice nell’ultimo periodo è molto attiva sui social. Soprattutto su Instagram dove è seguitissima dai suoi follower, che l’apprezzano per la sua bellezza. Ma anche per doti fisiche che fa fanno apparire spesso irresistibile. Nelle ultime settimane è stata molto polemica con follower e personaggi dello spettacolo per via di alcune accuse arrivate sul suo conto. Oggetto della discussione il suo troppo ‘esporsi’ sui social, anche in scatti bollenti. Non ritenuti ortodossi per una giornalista e conduttrice. Accuse che la diretta interessata ha sempre rispedito al mittente. Spesso anche con lunghi ed articolati post. Dopo l’esperienza al calciomercato su Sport Italia, la sua popolarità ha raggiunto vette molto alte. Tanto che su Instagram è un personaggio apprezzato ma anche seguito. Nell’ultimo post pubblicato Jolanda De Rienzo ha fatto impazzire i suoi ammiratori. Che sono rimasti a bocca aperta davanti alla sua perfezione fisica. Con le curve che hanno davvero fatto perdere la testa a tanti suoi fan. “Vorrei tranquillizzare i miei “odiatori preferiti”…vacanze terminate!😂 Non posso assicurarvi però che rimarrò in casa, perché viaggio molto per lavoro (Covid permettendo) ed adoro conoscere nuovi posti, persone (e anche assaggiare nuovi cibi 😜 lo ammetto!)”. Post che ancora una volta è di risposta a chi l’accusa costantemente. E le rimprovera qualche esposizione di troppo in pubblico. Cosa che invece fa molto piacere ai suoi ammiratori che la sostengono in tutti i modi nei commenti. Apprezzandone qualità fisiche ma anche professionalità e competenza nel suo lavoro. La foto (che abbiamo pubblicato sotto) ha messo ancora una volta in evidenza la sua estrema sensualità. Lato b in evidenza, qualcuno ha interpretato la foto come l’ennesima provocazione verso chi la critica e chi vorrebbe che il suo successo non avesse seguito. Ma dai numeri che continua ad ottenere i ‘detrattori’ non potranno essere contenti.