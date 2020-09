Elena Morali posta una foto in bikini dallo splendido scenario dell’isola di Lampedusa. Ma i follower si perdono davanti alla sua bellezza

La showgirl resta uno dei personaggi pubblici più apprezzati del momento. La sua storia con Luigi Favoloso sembra andare a gonfie vele, con l’ipotesi di matrimonio che potrebbe essere resa pubblica a breve. La coppia si è messa alle spalle dei momenti davvero difficili in ambito sentimentale. Lei ha chiuso la sua storia travagliata con il comico Scintilla. Lui ha chiuso la relazione con Nina Moric. Entrambi però adesso sembrano felici insieme. Con l’amore che a quanto pare ha trionfato su tutto il resto. La notizia del loro matrimonio, senza alcun valore nel nostro paese, celebrato a Zanzibar ha fatto il giro della rete. Adesso voci di gossip parlano di un ‘si’ vicino per confermare quello che forse per scherzo hanno fatto in vacanza. Periodo di relax che per loro comunque sta continuando anche in questo mese di settembre. La conferma arriva dall’ultimo post che ha pubblicato la showgirl, e che arriva da uno dei luoghi più belli in assoluto del nostro paese. Si tratta dell’isola di Lampedusa, un magico posto dove trascorrere le vacanze, anche in questo periodo dell’anno. “Sto scoprendo tutti gli angoli di paradiso di Lampedusa e devo dire che rimango estasiata!!!! E voi ci siete mai stati???”. Ovviamente le risposte dei fan sono arrivate, anche se l’attenzione di tutti si è posata sul fisico perfetto che Elena Morali ha mostrato. Un bikini che ha trattenuto a stento le sue curve. E che ha fatto il classico giro del web in pochi minuti dopo la pubblicazione. Un successo importante per la showgirl che continua a far parlare di sé anche ad estate terminata. Quando sono stati davvero tantissimi gli scatti pubblicati su Instagram che hanno ricevuto un successo clamoroso in coppia con Luigi Favoloso.