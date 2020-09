Antonella Mosetti pubblica un video su Instagram dove appare senza veli, con i capelli che coprono le sue curve e che fanno impazzire i fan

La showgirl è spesso al centro dell’attenzione sia in televisione che sui social. Il suo carattere ‘irruento’ e diretto la porta infatti a scontrarsi con molte persone che non la pensano allo sui stesso modo. Per non parlare dei suoi ‘accusatori’ cronici. Quelli che da tempo portano avanti uno scontro verbale per vedute divergenti o soprattutto per antipatie personali. Che l’ex protagonista di ‘Non è la Rai’ abbia un carattere forte lo si sa bene. Così come è altrettanto noto che si parla di una donna attraente e sexy. Che sa bene come conquistare i suoi ammiratori. Un dato certo quello di Instagram. Dove pubblica tantissimi post che mettono in risalto il suo fisico perfetto e le sue curve bollenti che fanno impazzire i suoi ammiratori. Ma non mancano le polemiche anche sui social. Di ogni genere si può dire. Sia che si parli di temi di attualità sia di questioni personali che la riguardano. Infelice la battuta sul coronavirus ed il coinvolgimento di Flavio Briatore con il suo locale in Sardegna. “Al Billionaire l’unica cosa che potete prendere è il Covid” scrisse per difendere l’amico imprenditore da forti accuse. Frase che ha poi ritrattato in seguito, affermando che non è stata detta da lei. Ma di averla condivisa in un momento di nervosismo. Anche nell’ultimo post su Instagram ci sono state per lei moltissime critiche. Il video che ha postato Antonella Mosetti la mostra senza veli, con i soli capelli a coprire le sue curve. Immagini che hanno entusiasmato i follower, con il gioco del vedo non vedo che ha esaltato il web. Ma non sono mancate alcune critiche come detto. Tutte legate al suo aspetto fisico. Dove avrebbe esagerato con alcuni ‘ritocchi’ che invece non le servivano. Con le labbra che vengono prese di mira dai fan. “Potevi evitare di ritoccarle” le hanno scritto i follower. Una disputa che ha avuto però poco seguito. Perché la maggioranza dei commenti sono andati nella direzione dell’elogio alla bellezza e sensualità della showgirl.