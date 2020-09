Alessia Marcuzzi senza filtri: “la mostra” su Instagram-FOTO

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, la super amata Alessia Marcuzzi lasciando tutti senza fiato.

Lei è la presentatrice di Temptation Island ed è molto amata, stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, che è sempre molto diretta con il suo pubblico.

Vediamo insieme che cosa ha mostrato, lasciando tutti a bocca aperta.

Alessia Marcuzzi senza filtri: “la mostra” su Instagram

La bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi è davvero molto amata dal pubblico, e da mercoledì ha iniziato nuovamente ad andare in onda il programma Temptation Island.

Il programma è sempre molto seguito, ed in ogni puntata ci sono colpi di scena, per queste coppie che hanno deciso di mettere in gioco i loro sentimenti.

Alessia, tramite il suo profilo social di Instagram, tiene sempre aggiornati i suoi numerosissimi ammiratori, pubblicando tutto quello che le succede.

Questa estate si era trovata al centro del gossip, per via di una voce che diceva di aver avuto un flirt con Stefano De Martino, ma ovviamente non era così.

Ma torniamo alla fotografia, o meglio alle storie che ha pubblicato Alessia dove ha mostrato davvero tutto di se, senza alcuni tipo di filtro.

In queste immagini, vediamo infatti in anteprima il look scelto per la puntata, ovvero un pantalone ed una camicia rosa della stilista Isabel Marant, ma ha catturare l’attenzione è un altro dettaglio.

Possiamo infatti vedere appesa anche una parrucca, che il suo parrucchiere utilizza per infoltire la splendida chioma di Alessia.

Quasi nessuna presentatrice mostra i trucchi per avere dei capelli, o delle acconciature così perfette, e questo ha lasciato tutti a bocca aperta.

Avete apprezzato questa fotografia, anche molto spiritosa, mostrata da Alessia Marcuzzi? Avete mai utilizzato, magari per qualche occasione in particolare, una parrucca o delle extencion?