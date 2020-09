Wanda Nara fa impazzire i suoi follower di Instagram con una foto che mostra il suo ‘abbigliamento’ scollato prima di andare a dormire

Lady Icardi ha fatto impazzire i suoi ammiratori del web con uno scatto che ha mostrato ancora una volta le sue curve. L’argentina è stata al centro dell’attenzione in queste settimane per vari motivi. Prima le accuse da parte dell’ex marito Maxi Lopez, poi quelle in merito alla foto scattata dal figlio. In mezzo i suoi tantissimi post senza veli e bollenti che hanno attirato l’attenzione dei suoi ammiratori. Per quanto riguarda Maxi Lopez, l’argomento di discussione è stato quello inerente ai troppi viaggi che avrebbe costretto a fare ai figli. Soprattutto in un periodo complicato come quello dell’emergenza Coronavirus. Contagio che ha poi colpito in maniera asintomatica proprio Mauro Icardi e uno dei suoi figli. Per entrambi la quarantena è trascorsa senza alcun tipo di problema con il doppio tampone negativo che ha fato tirare un sospiro di sollievo a tutti. La seconda polemica è arrivata a seguito di una foto che ha svelato chi è che le scatta le foto che poi pubblica. Si tratta di uno dei figli, e questo aspetto ha scatenato tutti i suoi detrattori che non le hanno risparmiato critiche feroci. Nell’ultimo post però Wanda Nara ha fatto perdere la testa ai suoi fan che hanno potuto ammirare la sua scollatura. La bellezza argentina ha commentato lo scatto bollente dicendo che sarebbe andata a dormire con quell’abbigliamento. Considerazione che ha infiammato l’atmosfera per i follower che hanno cominciato a commentare lo scatto con grande passione. Mostrando tutto il calore possibile alla moglie di Mauro Icardi. Tanti anche quelli ironici che non mancano sotto i propri post. E che mostrano quanto sia popolare l’argentina che ha un numero importante di follower di pagina che sono ben sette milioni.