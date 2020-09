Sara Croce incontenibile sul web: la Bonas di Avanti un Altro è un vero spettacolo nel vestitino che mostra dei particolari bollenti

La Bonas di Avanti un Altro ha sbalordito ancora una volta i follower di Instagram con l’ennesima foto che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Non è una novità che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin riesca ad ottenere dei risultati così importanti sul web. Dall’estate la sua è stata un escalation di successi sul web, con vere e proprie piogge di like e di commenti che hanno reso l’idea sui numeri che può raggiungere. Dal mese di agosto la showgirl ha trovato l’amore con il calciatore Gianmarco Fiory. Con alcune uscite pubbliche proprio su Instagram la coppia ha voluto rendere pubblica la loro relazione. Che a quanto sembra va a gonfie vele. I due sono appena agli inizi, ma le premesse appaiono più che incoraggianti con l’amore che sembra forte.

Sara Croce ha spiazzato in più di un occasione i follower di Instagram con dei post che hanno lasciato a bocca aperta. Una bellezza che toglie il fiato e che non ha fatto perdere la testa solo a Gianmarco Fiory. L’ultimo post che ha pubblicato è stato un vero successo che ha certificato la sua popolarità sul web. Mentre quella in tv è già forte, con gli appassionati del programma di Paolo Bonolis che non vedono l’ora di rivederla, su instagram i numeri parlano chiaro. Basta guardare i post che pubblica. Come per esempio l’ultimo, che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Il vestitino scuro ha mostrato un particolare che ha fatto emozionare i follower. Uno spacco che arriva molto in alto scoprendo le gambe, così tanto che il gioco del vedo non vedo contribuisce a rendere incandescente la situazione. Follower scatenati che in pochi minuti hanno espresso con like e con commenti il loro gradimento verso la showgirl. Che rimane una delle bellezze preferite sul palcoscenico nazionale.