Elisabetta Canalis irresistibile su Instagram con un post senza veli: completamente nuda fa impazzire i follower che si dicono pazzi di lei

La showgirl ed attrice è una delle protagoniste del web, soprattutto su Instagram la sua popolarità è indiscutibile. Dagli anni dei suoi esordi in televisione è stata sempre amatissima dal pubblico sia per la sua bellezza e sensualità che per la sua simpatia. Caratteristiche che le hanno permesso di scalare la classifica delle preferenze nella popolazione maschile. Che l’ha sempre ritenuta tra i migliori personaggi pubblici italiani. Da qualche anno ormai si è trasferita negli Usa per seguire il marito Brian Perry. Nei giorni scorsi ha spiegato a tutti i follower la difficile situazione che si vive a Los Angeles tra tante emergenze. La prima è quella relativa al Coronavirus che ha colpito l’America in modo violento. La seconda quella della conseguente situazione economica difficile per la popolazione. Che in molti casi vive in povertà assoluta. La situazione è ancora più difficile adesso anche per gli incendi che hanno messo in ginocchio gran parte della vegetazione della città.

Per questo motivo Elisabetta Canalis e la figlia Skyler Eva hanno dovuto compiere una scelta difficile. Ossia quella di abbandonare la città e di spostarsi in una città più tranquilla. Dal momento del trasferimento a Palms Springs ha cominciato a postare della foto bollenti che hanno evidenziato la sua grande forma fisica che ha fatto impazzire i follower. Ma con l’ultimo post ha davvero esagerato. Completamente nuda si è fatta fotografare mentre nuota in un mare trasparente e bellissimo. La foto dall’alto ha mostrato il lato b, mentre le altre curve si sono solo intraviste. I follower si sono letteralmente scatenato sin dalla pubblicazione del post che abbiamo pubblicato sotto. E che ha collezionato numeri record. Che tra l’altro non rappresentano nessuna novità per lei che come detto resta tra i personaggi pubblici più amati dagli italiani.