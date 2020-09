Antonella Fiordelisi ha pubblicato un post su Instagram dove annuncia la sua chiusura dell’estate. Il bikini esalta le sue curve ed in fan

L’estate ormai sta vivendo le sue ultime ore anche in Italia. Con i vari personaggi pubblici e dello spettacolo che sono ritornati alla normalità ed alle attività di sempre. Ma in queste ore qualcuno ha approfittato per avere delle ultime ore di sole e mare. Salutando per l’anno prossimo la stagione estiva. Cosa che ha voluto fare anche la web influencer e giocatrice di scherma di origini salernitane. Bella e con un fisico perfetto, ha da tempo conquistato il cuore dei suoi follower per le sue doti fisiche che non restano inosservate soprattutto dal pubblico maschile del web. Nelle scorse settimane è finita al centro dell’attenzione per via della possibile crisi con il fidanzato Francesco Chiofalo, influencer e personal trainer di professione. Una relazione che sembrava fosse arrivata ai titoli di coda, per confessione della diretta interessata. Che ha comunicato pubblicamente le difficoltà nel portare avanti la sua storia con il compagno. Soprattutto per la volontà della sua famiglia che non avrebbe accettato questa relazione. Dichiarazioni che avevano trovato i pareri disparati dei follower. Poi lo stupore quando qualche settimana successiva i due si sono presentati insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Una circostanza che ha fatto arrabbiare i follower: “Ma non eri disperata perché vi stavate lasciando”? le scrissero in tanti. Ad oggi ancora non è chiara del tutto la loro relazione. Intanto Antonella Fiordelisi ha postato una foto su Instagram mostrando il fisico perfetto che ha fatto impazzire i sui ammiratori: “Ultimo weekend d’estate🦋.. non potevo non finire in bellezza”. Tanti i commenti per lei che è un personaggio molto apprezzato anche sul web. La giovane campana ha anche tanti tifosi appassionati della scherma che fanno il tifo per lei in tutte le occasioni possibili.