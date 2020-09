Elodie irresistibile su Instagram: la fanpage della cantante ha pubblicato una serie di foto e video che hanno fatto impazzire i follower

La cantante resta uno dei personaggi più amati dal pubblico. Brava e bella, e con un fisico che fa impazzire i suoi ammiratori. Sono questi i dettagli che la fanno apparire irresistibile. Dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo la sua crescita è stata incessante. L’esperienza sul palco dell’Ariston ha fatto conoscere al grande pubblico la sua perfezione musicale. Ma anche il suo fascino irrefrenabile, che la fa apparire come uno dei personaggi del momento. Qualche giorno da si è divertita tantissimo alla festa di compleanno dell’amico Mahmood. Insiema a Diletta Leotta, altra sua amica, ha pubblicato una serie di post e di stories dove si scambiava la personalità con la conduttrice. Un momento di grande partecipazione da parte del pubblico. Che impazzisce per entrambe. Infatti in questo caso parliamo di due personaggi pubblici che rappresentano probabilmente la top five del gradimento da parte del pubblico. Come detto su Instagram raccoglie un grande successo di pubblico. Con i follower che impazziscono per la sua bellezza e sensualità. Una delle sue Fan Page ha pubblicato una serie di scatti che hanno messo in evidenza le sue qualità.

Foto e video che hanno evidenziato sia una bellezza che ha fatto innamorare i suoi ammiratori. Ma anche un fisico perfetto. Elodie sta vivendo una storia d’amore con il cantante Marracash, ma sono soprattutto le sue esperienze lavorative che le stanno dando grandi soddisfazioni. La sua Andromeda è da settimane prima nelle classifiche. Con i fan che restano entusiasti delle sue qualità artistiche che vengono apprezzate tantissimo. Un meritato successo per la sua carriera che ovviamente è solo agli inizi. Per quel che riguarda le sue armi di seduzione del pubblico lasciamo giudicare a voi con le foto ed i video che abbiamo pubblicato. Già conoscendo la risposta in merito.