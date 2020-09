Selvaggia Roma scatena i fan: il costume evidenzia un dettaglio bollente

Selvaggia Roma protagonista su Instagram con uno scatto che ha evidenziato un dettaglio fisico della showgirl non passato inosservato

La showgirl è molto apprezzata sui social. Soprattutto per le sue doti fisiche che non lasciano indifferenti i suoi follower di Instagram. La sua popolarità è aumentata moltissimo dopo l’esperienza a Temptation Island, con la crescita dei suoi seguaci che è diventata importante. Tanto che nel giro di pochi mesi ha superato quota un milione di follower. Un traguardo che si è costruita nel tempo, con il titolo di personaggio pubblico che le spetta di diritto. La sua bellezza e sensualità, accompagnata da un fisico perfetto e da curve bollenti, sono le armi che utilizza per conquistare i suoi fan del web. Che impazziscono per lei e per i suoi scatti bollenti. Tanti ce ne sono stati per tutta l’estate. Con i suoi ammiratori che sono rimasti senza parole difronte alla sua perfezione fisica ed alle sue curve abbondanti.

Un post di qualche mese fa ha fatto letteralmente impazzire il web. Foto che abbiamo riproposto sopra e che vede Selvaggia Roma completamente nuda coprirsi con le mani il lato a. Mentre resta sospesa su uno sgabello con il lato b completamente scoperto. Scatto che ha ricevuto una pioggia di like e di commenti. Cosa che ha ottenuto anche l’ultimo post che ha pubblicato. Questa volta in costume ha messo in evidenza le sue curve. Con i follower che non hanno esitato nel commentare lo scatto con tantissimi complimenti per la showgirl che proprio non vuole smettere di far parlare di se e di attirare l’attenzione. Il costume strettissimo ha contenuto a stento le curve, con l’atmosfera che è diventata rovente per i suoi fan che hanno mostrato ancora una volta il loro gradimento attraverso migliaia di like e centinaia di commenti. Che sono arrivati anche a pochi minuti dalla pubblicazione.