“Reddito di cittadinanza?Non sappiamo neanche cosa sia”, dicono i fratelli Bianchi

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in sede di interrogatorio, negano di aver mai percepito il Reddito di cittadinanza.

“In sede d’interrogatorio, i miei assisstiti hanno affermato di non aver mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neppure di cosa si tratta“. Queste – riporta Adnkronos – le parole di Massimiliano Pica, il legale che assiste Marco e Gabriele Bianchi, al momento nel carcere di Rebibbia insieme a Mario Pincarelli, indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, deceduto a Collefferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre in seguito ad una rissa. Nelle scorse ore, infatti, era emerso che tutti e quattro gli indagati per l’omicidio del giovane Willy – i fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e anche Francesco Belleggia, unico ad essere agli arresti domiciliari – fossero percettori del Reddito di cittadinanza, la missuria di sostegno economico introdotta dal Governo giallorosso su spinta del Movimento Cinque Stelle. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in particolare,erano da un po’ nell’occhio del mirino della Guardia di Finanza in quanto la situazione reddituale dichiarata dalla loro famiglia non sembrava in sintonia con lo stile di vita lussuoso condotto dai due giovani che possedevano moto, un lussuoso Suv , frequentavano la palestra abitualmente per curare il proprio aspetto e si concedevano vacanze in barca. Ilpadre deiduefratelli- Ruggero Bianchi – aveva ammesso di percepireil Reddito di cittadinanza. Mentre i due figli negano sostenendo di non sapere nemmeno di cosa si tratti, nonostante il loro genitore ne usufruisca.

Intanto – riporta la Repubblica – mano a mano che si scava nel passato dei due “gemelli di Artena”, così soprannominati per la loro evidente somiglianza nei tratti e nei modi, si scoprono trascorsi sempre più allarmanti. Per i due giovani – che continuano a sostenere di non aver nemmeno toccato Willy – non si trattava del primo pestaggio: in passato avevano già massacrato di botte un ragazzo utilizzando, addirittura, un tirapugni per colpirlo.

Samanta Airoldi

Fonte: Adnkronos, Repubblica