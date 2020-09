Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto in costume che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno esaltato i fan di Instagram

La showgirl negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione. Prima con gli esercizi acrobatici che hanno scaturito le critiche di qualche follower per la loro pericolosità. Poi per alcuni scatti bollenti che hanno messo in risalto la sue bellezza e sensualità. Nelle scorse ore ha fatto da Instagram il punto della situazione su quello che sta accadendo a Los Angeles. Con l’emergenza Coronavirus che sta tenendo banco. Ma anche una situazione drammatica per gran parte della popolazione che vive nella povertà. Con un escalation di violenza che si sta ripercuotendo contro le istituzioni che sono spesso incapaci di mantenere l’ordine. A complicare la situazione di una delle città simbolo degli Usa ci sono anche gli incendi che stanno rendendo l’aria irrespirabile. Per questo motivo la showgirl ha deciso di lasciare Los Angeles per non correre rischi inutili. Decisione che ha voluto condividere con i suoi follower che in verità le mostrano sempre grande vicinanza.

Anche se da anni infatti si è trasferita in America, la passione degli italiani nei confronti di Elisabetta Canalis resta sempre forte. Lo si può notare dando uno sguardo ai post che pubblica. Che ricevono tantissimi like e commenti da parte dei suoi follower italiani. Che rappresentano la maggioranza per lei. Trasferitasi a Palm Springs, lontana dall’emergenza e immersa in uno splendido scenario naturale, ha approfittato per rilassarsi lontana da una situazione difficile. Anche con un bagno in piscina. “Alien in the desert” ha commentato lo scatto che denota solo la sua ombra mentre esce dalla piscina. Con i commenti dei folower che hanno fatto apprezzamenti anche con le immagini sfocate. “Fa impazzire anche la tua ombra” ha scritto un follower. Che ha scatenato il sorriso di tutti gli altri.