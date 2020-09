Alessia Marcuzzi ha scritto un toccante messaggio su Instagram che ha commosso tutti i suoi follower per un motivo ben preciso

La conduttrice ha scritto un messaggio su Instagram che ha colpito tutti i suoi follower. Oggi in alcune scuole è cominciato il primo giorno dopo l’emergenza coronavirus. Un nuovo anno che ha ancora tante incognite che ancora non hanno trovato una soluzione. Per questo motivo la Marcuzzi ha voluto esprimere il suo parere, in occasione anche dell’inizio dell’anno scolastico della figlia Mia Facchinetti. Sempre attenta alle tematiche sociali e di interesse pubblico, la conduttrice è finita in estate al centro del gossip e delle polemiche. Che hanno acceso il dibattito ed alimentato alcune critiche, anche pesanti nei suoi confronti. Ci riferiamo alla vicenda De Martino e Rodriguez, con il coinvolgimento della conduttrice. Che secondo alcuni giornali, sarebbe stata la causa principale della fine della storia della coppia. Notizie ampiamente smentite e che non hanno trovato alcun fondamento. La conduttrice della Iene e di Temptation Island si è soffermata poco fa sulla questione rientro a scuola. Con un messaggio di incoraggiamento forte a tutti i bambini ha fatto gli in bocca al lupo a tutti. “I bambini sono più bravi di quanto potessimo immaginare. Forza ragazzi, maestri, professori e tutto il personale delle scuole. Sara’ dura e il mio abbraccio virtuale piu’ grande va a voi💪”. Parole che sono dirette in primo luogo alla figlia Mia ed a tutti i bambini che hanno iniziato l’anno scolastico. Ma allo stesso tempo anche a tutti gli addetti ai lavori, ed anche agli insegnanti, che quest’anno avranno un compito molto difficile da svolgere. Quello di cominciare e di portare a termine un anno particolare e complicato a causa di un emergenza che ancora non riesce ad essere risolta. Ma proprio l’inizio della scuola potrebbe essere proprio l’inizio della fine di tutto. Così come si augura anche Alessia Marcuzzi.