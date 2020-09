Elisabetta Gregoraci è tornata protagonista su Instagram dopo il giallo del Gf Vip con un post che ha messo in evidenza le sue curve

La showgirl è stata al centro dell’attenzione per giorni. Lunedì infatti era previsto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Ma un imprevisto ha complicato i suoi programmi, e quelli di Alfonso Signorini. Da quanto si apprende in queste ore pare che tutto si sia risolto per il meglio per lei. Che dovrebbe cominciare la sua avventura nella casa nella seconda puntata. Quindi appuntamento per venerdì, con il suo esordio solo posticipato di qualche giorno. Entrerà quindi nella casa insieme ad altri concorrenti e con Stefania Orlando, anche lei impaziente di fare questa nuova esperienza. Sarà quindi una puntata particolare la seconda. Con tanti temi che Alfonso Signorini dovrà gestire al meglio. In ogni caso, dopo che per giorni non si è fatto altro che parlare di lei, oggi Elisabetta Gregoraci è tornata a farsi ammirare su Instagram. Con un post che ha infiammato il web. In intimo rosso infatti ha mostrato il suo fisico perfetto che ha esaltato i follower. Che si sono scatenati con like e commenti. Inevitabili le domande sulla sua presenza al GF Vip di venerdì. Ma anche quelle per cercare di capire cosa sia successo di clamoroso per farle saltare l’ingresso nella casa. Ovviamente non ci sono state risposte a questa domanda. Con i follower che ci hanno provato a sapere qualcosa di più. L’unico commento della showgirl al post è stato “Red passion”, ad esaltare l’intimo che ha evidenziato le curve bollenti che hanno lasciato a bocca aperta i suoi ammiratori. Migliaia infatti i like per lei, con centinaia di commenti che hanno testimoniato la passione dei suoi ammiratori nei suoi confronti. Che cresce sempre di più anche sui social.