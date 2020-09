Claudia Ruggeri fa impazzirei follower di Instagram con una foto che evidenzia un particolare bollente che non passa inosservato

La showgirl è molto seguita su Instagram, con i follower che ne apprezzano le qualità fisiche. La miss di Avanti un altro ha dei numeri impostanti sulla sua pagina ufficiale. Sono infatti 938mila i suoi seguaci, con l’obiettivo un milione che resta alla portata e nel mirino della cognata di Paolo Bonolis. La sua bellezza e sensualità ormai è nota non solo in televisione ma anche sui social. Sia i telespettatori di Avanti un altro che i follower di Instagram infatti ne apprezzano le qualità fisiche che davvero sono notevoli. Sui social ha pubblicato tantissimi post durante tutta l’estate che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti. Bella e sensuale, con un fisico perfetto e delle curve mozzafiato. E’ così che fa perdere la testa ai suoi ammiratori che come detto la seguono con passione ed ammirazione. In bikini in spiaggia, ma anche in altri luoghi, Claudia Ruggeri ha infiammato spesso il web con pose e scatti bollenti, che hanno messo in evidenza sia il lato b che il lato a. Cosa che è accaduta anche nell’ultimo post che ha mandato in delirio il web. Questa volta ha davvero esagerato. La Miss di Avanti un altro si è mostrata distesa sul letto con camicia bianca e lato b in evidenza. Post che è stato preso d’assalto dai suoi ammiratori che non hanno perso tempo ed hanno commentato lo scatto a pochissimi minuti dalla pubblicazione. Un risultato importante per lei che non vuole smettere di stupire i suoi ammiratori del web. Invece l’appuntamento con i telespettatori è per il mese di ottobre. Infatti stanno per cominciare le nuove audizioni della prossima stagione di Avanti un altro, dove Claudia sarà di sicuro tra le protagoniste.