Taylor Mega raggiante come forse non l’abbiamo mai vista su Instagram. Il video mostra l’importante novità arrivata per lei

L’influencer ha festeggiato un avvenimento molto importante per lei. Un giorno che ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram, con i quali riesce a mantenere un rapporto diretto. Per questo motivo è molto apprezzata dal pubblico. Oltre al fatto di essere una bella ragazza con un fisico perfetto, è adorata dai suoi ammiratori che ne apprezzano anche le qualità caratteriali. Fuori dagli schemi e mai allineata al pensiero unico, resta una delle influencer più apprezzate sul panorama nazionale. Come detto oggi per lei è un giorno da ricordare. Infatti è uscito il suo primo libro “La bambina non c’è più”. L’influencer ha dato la notizia con un post ed un video dove mostra tutta la sua soddisfazione per essere arrivata a questo prestigioso traguardo. “Il mio libro da oggi è fuori in tutte le librerie!! Sono emozionata e felicissima e lo si può vedere dalle mie faccie 😂😹 Voglio festeggiare con VOI questo momento cosí importante CON UN APERITIVO perchè questo traguardo è anche merito VOSTRO! Sceglierò 5 di voi che posteranno una storia con il libro in mano e che mi tagggeranno!! Grazie a tutti! Siamo una family ❤️💚💙 link in bio per l’acquisto”. Tantissimi i commenti da parte dei follower che si sono complimentati con lei per il prestigioso traguardo. Anche in un momento di gioia come questo ha voluto condividere tutto con i follower. Ed è proprio grazie a loro che il successo di Taylor Mega è arrivato a questo punto. Con la sua popolarità che è cresciuta anno dopo anno. Fino ad arrivare alla pubblicazione di u libro, che rappresenta il massimo successo personale. Ovviamente tanti follower hanno espresso il loro gradimento anche per la sua forma fisica e bellezza che si nota dal video che abbiamo pubblicato sotto.