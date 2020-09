Sabrina Salerno non è popolare solo in Italia: a Siviglia è nata una squadra di calcio che porta il suo nome in omaggio alla sua bellezza

Non è una fake news, si tratta di realtà. Che la popolarità della cantante ligure fosse molto alta anche all’estero ne eravamo consapevoli. Ma mai avremmo potuto immaginare uno scenario simile. Perché non si è arrivato a tanto nemmeno in Italia, dove Sabrina è molto amata. Lei che è stata tra i personaggi più attivi di quest’estate probabilmente rimarrà colpita dalla notizia che arriva dalla Spagna. Per la precisione dalla città di Siviglia, dove il calcio è molto sentito. Con la passione dei tifosi che è simile a quella che si riscontra nel nostro paese. Un gruppo di ragazzi ha fondato la Società Sportiva Sabrina Salerno. Si tratta di una squadra che parteciperà al campionato amatoriale a 7. Con il nome che ha evidenti origini italiane. I fondatori, tutti sui 40 anni, hanno una forte passione nei confronti della cantante. Che negli anni 90′ ha rappresentato una vera e propria icona sexy. Mai dimenticata, nell’ultimo periodo va fortissimo anche su Instagram. Con la sua popolarità che cresce sempre di più. Ma torniamo al nostro gruppo di amici che ha fondato questo club dilettantistico che parteciperà al torneo amatoriale a 7 a Siviglia. Il motto della squadra è Gloria e Disordine. I colori sociali sono azzurro e nero, con un immagine di una donna sullo sfondo che rappresenta la cantante. Lo scopo è quello di arrivare alla diretta interessata, che arriverà di sicuro alla notizia. Intervistato al giornale Marca, uno dei fondatori ha spiegato che si tratta di un gruppo di ragazzi degli anni 80′ cresciuto con il mito e la bellezza di Sabrina Salerno. Ma anche con le sue canzoni. Quindi per loro questo non è altro che un omaggio per lei e per quello che rappresenta.