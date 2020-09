Scontro aperto tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e Chiara Ferragni che, all’indomani dell’omicidio di Willy Monteiro aveva attribuito l’episodio alla cultura fascista. Meloni: “cultura effimera, fate una campagna contro la droga”. Immediata la risposta di Fedez su Twitter

Scontro aperto tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la influencer Chiara Ferragni che, il giorno dopo l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro, aveva commentato il fatto sul suo profilo Instagram attribuendo l’episodio alla “cultura fascista sempre resistente in questo paese”. L’affermazione di Ferragni ha aperto un dibattito tutt’ora in corso sulle cause che si trovano alla base degli episodi di violenza gratuita che riempiono le prime pagine di cronaca della stampa italiana, ma ha anche indispettito la leader del partito di Destra. Meloni, riportata da Repubblica, ha infatti sostenuto un diverso parere: “A me pare che sia colpa della cultura effimera“, ha affermato, dicendo che ad uccidere Willy sono stati i “figli di chi, nei salotti buoni, propone come valore massimo l’obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1000 euro“, e che “non hanno nessuna cultura”. La provocazione era anche diretta alla coppia Ferragnez, ed è stata esplicita: “Mi chiedo come mai la Ferragni e Fedez , ha detto Meloni, non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani“. Non si è fatta attendere la risposta del rapper milanese: “La Meloni provoca i Ferragnez”, ha scritto su Twitter, aggiungendo poi accanto alla frase un riferimento a quanto accaduto a Lagosanto, provincia di Ferrara, nel 2019.

Nell’occasione, un assessore comunale eletto con i Fratelli d’Italia, era stato colto a sorpresa dai carabinieri mentre acquistava cocaina. “È tutto bellissimo”, ha commentato in chiusura Fedez, con una evidente provocazione alle accuse di Meloni, che è stata subito difesa dal senatore di Fdl Giovanbattista Fazzolari, che sul suo profilo Facebook accusa la coppia di attaccare Giorgia Meloni con “mistificazioni tipiche di chi è abituato a vivere di gossip e pettegolezzi”. Fazzolari si chiede se il recente protagonismo di Chiara Ferragni nel dibattito attorno alla morte di Willy Monteiro sia dovuto a un “disperato bisogno di visibilità”, oppure, provoca il senatore, se sia l’inizio di un suo “maggiore impegno in politica” insieme al marito. E conclude con un riferimento provocatorio anche al Centro Sinistra, suggerendo un “convegno alla Festa dell’Unità: Da Gramsci a Fedez-Ferragni evoluzione della sinistra“.

Fonte: Repubblica, Twitter Fedez, Facebook Giovanbattista Fazzolari