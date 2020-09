Sabrina Salerno irresistibile su Instagram: la cantante pubblica una foto che non lascia spazio all’immaginazione dei suoi follower

La cantante è stata una delle protagoniste assolute di questa estate che si va a concludere. Una serie infinita di foto e video hanno reso spesso l’atmosfera incandescente, con i follower che non si sono fatti trovare impreparati di fronte ai tanti scatti che hanno messo in evidenza le sue curve. Rispondendo con migliaia di like e commenti per lei. L’icona sexy degli anni Novanta ha avuto una crescita importante sui social. Ma è soprattutto su Instagram che ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e di arrivare a collezionare numeri da record. In bikini ha sempre mostrato il suo fisico perfetto. Che ha fatto perdere la testa non solo ai tanti che la ricordavano nel suo periodo d’oro. Ma anche alle nuove generazioni, che ne hanno apprezzato le qualità fisiche. Ma anche la simpatia ed il carattere positivo. Per tutti i suoi ammiratori è stata lei la regina dell’estate. Ammirata al mare ed in piscina, ha saputo conquistarsi l’affetto delle persone che la seguono. Che sulla sua pagina ufficiale Instagram sono oltre seicentomila. Un numero importante, che la proietta verso il milione di follower. Obiettivo che resta assolutamente alla sua portata. Nell’ultimo post che ha pubblicato Sabrina Salerno ha davvero esagerato. Ed ha stupito tutti. Con la maglietta bagnata e trasparente, ha praticamente mostrato tutte le sue curve. Con il post che davvero non ha lasciato spazio all’immaginazione ai follower. Che anche in questa circostanza hanno risposto senza esitare al suo ennesimo scatto bollente. Che è stati apprezzato dagli ammiratori. Una pioggia di like e commenti hanno certificato la sua notorietà raggiunta sul web. Con i numeri che parlano per lei, che ha cominciato a pensare all’estate sin dai mesi primaverili.