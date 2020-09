Elettra Lamborghini risponde ad una domanda di un follower sulla famiglia del futuro marito a pochi giorni dal matrimonio

La cantante bolognese è molto attiva sui social. Con i follower che stravedono per lei. Il segreto della fidanzata di Afrojack è proprio quello di avere un rapporto diretto con i fan di Instagram. Con tante domande che le vengono rivolte e che spesso trovano una risposta dalla diretta interessata. Tanti artisti preferiscono agire in prima persona con il pubblico e senza filtri. Questo spesso li rende popolari ed amati rispetto agli altri. Proprio per questo motivo la cantante bolognese appare tra i personaggi più famosi del momento. La data del suo matrimonio con Afrojack si avvicina. Ma questo aspetto pare non interessare troppo ai follower. Che continuano a seguire con amore e passione la bella e sensuale Elettra. Impossibile in ogni caso non fare riferimento al ‘si’ che dirà a breve, perché si a che questo mese di settembre sarà quello giusto. Anche se ancora non si conosce la data certa dell’evento. Elettra Lamborghini ha dunque questo rapporto diretto con i folower. Che ricambiano con il loro amore questo atteggiamento positivo della cantante. Che non si fa problemi nel fare dirette esclusivamente per fare una chiacchierata con il suo pubblico che stravede per lei. Nelle ore sorse c’è stata una di queste dirette che ha visto al centro dell’attenzione la cantante ed il matrimonio con il suo amato Afrojack. Che qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno con una dedica speciale della sua fidanzata, quasi moglie. In questa diretta Instagram qualche follower ha cominciato a fare delle domande piuttosto personali alla cantante. Che ha sempre risposto senza problemi. Anche alla domanda se andasse d’accordo con la famiglia del futuro marito. Lei senza battere ciglio ha risposto: “Certo! Devo fire che sono molto fortunata perché sono tutti persone adorabili”.