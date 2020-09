Wanda Nara è una donna davvero molto conosciuta e sensuale, ma nelle ultime ore una particolare fotografia sta scatenando il web.

La bellissima presentatrice, modella e procuratrice calcistica, Wanda Nara, sta facendo scatenare il web, per una particolare fotografia.

Vediamo meglio insieme cosa è successo.

Wanda Nara fa fotografare al figlio il suo lato B: il web si scatena!

La bellissima Wanda Nara, la scorsa stagione televisiva la potevamo ammirare tutte le settimane nel programma Grande Fratello, dove insieme a Pupo faceva l’opinionista.

In quella particolare occasione, ha sempre sfoggiato look molto particolare, e sensuali, tanto che si è spesso parlato di lei.

Ma per Wanda, non è un problema mostrare il suo fisico al pubblico, perché molto spesso, anche tramite il suo profilo social di Instagram, pubblica fotografie molto sensuali che riescono a far andare completamente in tilt il web.

Sicuramente la sua bellezza e sensualità è davvero molto, anche quando non indossa trucco, ed è difficile da nascondere.

In questi ultimi scampoli d’estate è stata fotografata anche dal giornale inglese The Sun, mentre in pose molto sensuali con un costume ridottissimo nero, si faceva fotografare da un insospettabile fotografato.

Si perché come possiamo vedere a scattare la fotografia è uno dei figli di Wanda Nara, avuto dalla relazione precedente a Mauro Icardi, ovvero Lopez.

Come possiamo leggere sulle pagine di Leggo.it che ha riportato la notizia, in molti la stanno accusando per l’accaduto mentre c’è anche chi la difende, dicendo che per il piccolo è solamente una fotografia della mamma in costume, la malizia viene aggiunta dagli adulti.

E voi cosa ne pensate di questa fotografia e della polemica che sta crescendo sempre di più sul web?